Immortals: Fenyx Rising ha una data di uscita? Nuove immagini per l'ex Gods & Monsters (Di venerdì 4 settembre 2020) Microsoft Store si è aggiornato e ora mostra la data di uscita di Immortals: Fenyx Rising di Ubisoft. Quello che in precedenza era conosciuto come Gods & Monsters dovrebbe arrivare il 3 dicembre.Ecco una panoramica del gioco, tramite Microsoft Store:"Immortals: Fenyx Rising dà vita a una grande avventura mitologica".Leggi altro... Leggi su eurogamer

