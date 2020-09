Il Segreto Anticipazioni Spagnole: Eulalia torna per vendicarsi di Francisca! (Di venerdì 4 settembre 2020) Anticipazioni de Il Segreto rivelano che presto assisteremo al ritorno della pericolosa Eulalia pronta a vendicarsi di Francisca, rea di averla lasciata marcire in manicomio. Leggi su comingsoon

zazoomblog : Anticipazioni Il Segreto dal 7 all’11 settembre: Francisca in pericolo - #Anticipazioni #Segreto #all’11 - tebea79 : Anticipazioni di #UnaVita: Il Segreto di #Camino - zazoomblog : IL SEGRETO anticipazioni puntata di venerdì 4 settembre 2020 - #SEGRETO #anticipazioni #puntata… -

Ultime Notizie dalla rete : Segreto Anticipazioni

Le anticipazioni de Il Segreto delle puntate in onda da domenica 6 a venerdì 11 settembre 2020 annunciano nuovi colpi di scena! Manuela fa capire, attraverso alcuni sguardi, a Ignacio che deve ...Non stanno particolarmente brillando gli ascolti de Il segreto in questi primi giorni di settembre ma del resto c’era proprio da aspettarselo. La decisione di trasmettere le repliche della prima stagi ...