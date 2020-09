Il Movimento 5 Stelle siciliano chiede le dimissioni di Luciana Lamorgese (Di venerdì 4 settembre 2020) I deputati del M5S all’Ars, dopo la tragedia di Siculiana dove un migrante in fuga dal centro di accoglienza è stato investito e ucciso e tre poliziotti sono rimasti feriti, chiedono a Conte di valutare un passo indietro del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Movimento 5 Stelle siciliano chiede le dimissioni di Luciana Lamorgese “Conte valuti se chiedere alla Lamorgese di mettersi da parte”, affermano i deputati del M5S all’Assemblea regionale siciliano dopo la tragedia di Siculiana, dove un richiedente asilo, in fuga dal centro di accoglienza, è morto e tre poliziotti sono rimasti feriti. “Da tempo – ... Leggi su nextquotidiano

ricpuglisi : Social network marketing + Programmazione Neurolinguistica + Cambridge Analytica + idee economiche e politi… - Mov5Stelle : 20 e 21 settembre un appuntamento importante attende gli italiani,che saranno chiamati al voto per esprimere la pro… - renatobrunetta : Abbiamo una grande occasione per difendere la democrazia parlamentare, per collocare tutto il centrodestra contro i… - DanieleM5S : RT @Mov5Stelle: 20 e 21 settembre un appuntamento importante attende gli italiani,che saranno chiamati al voto per esprimere la propria vol… - StefaniaT1 : RT @LeoBollino: Vedo tanti lasciare il Movimento 5 stelle perché si dimezzano lo stipendio ma non vedo nessuno che passi nel M5S per taglia… -

Ultime Notizie dalla rete : Movimento Stelle Il M5S alla resa dei conti. Tutto pronto per la scissione ilGiornale.it Sui migranti si consuma lo strappo: M5S Sicilia chiede dimissioni di Lamorgese

Il Movimento 5 Stelle siciliano chiede le dimissioni del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. “Conte valuti se chiedere alla Lamorgese di mettersi da parte”, affermano i deputati del M5S all’Asse ...

De Rosa (M5s): “Lavori laminazione vasca Seveso portano contaminazione e inquinamento: fermateli”

Il consigliere regionale lombardo del Movimento 5 stelle, Massimo De Rosa, ha scritto una lettera al sindaco di Milano Giuseppe Sala per fermare i lavori di realizzazione della vasca di laminazione de ...

Il Movimento 5 Stelle siciliano chiede le dimissioni del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. “Conte valuti se chiedere alla Lamorgese di mettersi da parte”, affermano i deputati del M5S all’Asse ...Il consigliere regionale lombardo del Movimento 5 stelle, Massimo De Rosa, ha scritto una lettera al sindaco di Milano Giuseppe Sala per fermare i lavori di realizzazione della vasca di laminazione de ...