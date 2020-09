Il Giornale: Messi come una iena, non c’è paragone con Cristiano Ronaldo (Di venerdì 4 settembre 2020) Il Giornale critica l’addio di Messi al Barcellona definendolo una iena Lionel Messi è stato questo, ha recitato due parti in una, ha mostrato la faccia mercantile e mercenaria, ha improvvisamente tradito la sua relazione fortissima con il Barcellona ricorrendo alle mezze parole, ai messaggi in posta elettronica a un linguaggio burocratico che lo ha messo in ombra dopo una carriera abbagliante. Nullo il paragone, fatto da qualcuno, con l’addio di Cristiano Ronaldo al Real, lui non aveva sposato una causa come Messi, non aveva sempre vestito quella maglia e la Juve è arrivata il Real e infine la Juventus, per completare una esperienza calcistica totale, come un professionista assoluto ... Leggi su ilnapolista

