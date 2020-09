Il Cts voleva la zona rossa per Alzano e Nembro il 3 marzo: pubblicati i verbali (Di venerdì 4 settembre 2020) Non ci sono più dubbi. Il 3 marzo il Comitato tecnico scientifico della Protezione civile propose la zona rossa anche per Alzano e Nembro, i due comuni della provincia di Bergamo in cui si erano registrati centinaia di casi di contagio da coronavirus. La prova è nel verbale della seduta, del 3 marzo appunto, pubblicato oggi sul sito della Protezione civile insieme ad altri 95 di altrettante riunioni dell’organismo che sta supportando il Governo nell’individuazione delle strategie di contrasto alla diffusione del virus.Nel resoconto della riunione, gli esperti precisano di aver “sentito per telefono” l’assessore regionale al Welfare della Lombardia Gallera e l’allora direttore generale, Luigi Cajazzo. Si legge infatti: “Nel ... Leggi su huffingtonpost

