Governo in tilt sui test rapidi: i tecnici bocciano la Azzolina (Di venerdì 4 settembre 2020) Luca Sablone Il Comitato tecnico-scientifico è perplesso sul piano di Speranza e Azzolina di utilizzarli nelle scuole: "Il tampone rimane il test di riferimento" Tra dieci giorni, a scanso di clamorosi ripensamenti da parte del Governo, si tornerà sui banchi di scuola. I dubbi e i timori per la ripartenza sono tanti visto che - a detta di molti presidi, docenti, alunni e genitori - il ministro Lucia Azzolina non è stato in grado di fornire delle linee guide chiare per consentire la didattica in presenza con tutte le condizioni di sicurezza del caso. Adesso il Comitato tecnico-scientifico ha frenato sull'ipotesi di utilizzare anche negli istituti i test rapidi, che rilevano la presenza del Coronavirus mediante le proteine virali (antigene) senza richiedere ... Leggi su ilgiornale

ITestini : RT @laura_maffi: Due gocce d'acqua e Milano va sott'acqua, alberi abbattuti e città in tilt, paralizzata. 4 anni di amministrazione Raggi… - FirenzePost : Caos apertura scuole: Governo e regioni in tilt, al Centro-Nord aperture il 14, al Sud si punta al 24 settembre. Az… - LucianoRomeo9 : RT @laura_maffi: Due gocce d'acqua e Milano va sott'acqua, alberi abbattuti e città in tilt, paralizzata. 4 anni di amministrazione Raggi… - CosimoSpagnuol : RT @laura_maffi: Due gocce d'acqua e Milano va sott'acqua, alberi abbattuti e città in tilt, paralizzata. 4 anni di amministrazione Raggi… - manco_giuseppe : RT @laura_maffi: Due gocce d'acqua e Milano va sott'acqua, alberi abbattuti e città in tilt, paralizzata. 4 anni di amministrazione Raggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo tilt Caos apertura scuole: Governo e regioni in tilt, al Centro-Nord aperture il 14, al Sud si punta al 24 settembre. Azzolina fuori gioco Firenze Post Sciopero a Roma e nel Lazio, trasporti in tilt il 25 settembre

I mezzi di Atac, Roma Tpl e Cotral si fermano per 24 ore il 25 settembre. L'Usb ha infatti proclamato ufficialmente lo sciopero a Roma e nel resto del Lazio per protestare contro le misure decise dall ...

M5S: voci su 'blitz' per leadership mandano in tilt eletti, ma voto si terrà dopo Stati generali (2)

(Adnkronos) – "Il voto si terrà subito dopo gli Stati generali – assicurano le stesse fonti – al massimo in parallelo, ma è difficile". Vito Crimi continuerà nel ruolo di capo politico fino alle pross ...

I mezzi di Atac, Roma Tpl e Cotral si fermano per 24 ore il 25 settembre. L'Usb ha infatti proclamato ufficialmente lo sciopero a Roma e nel resto del Lazio per protestare contro le misure decise dall ...(Adnkronos) – "Il voto si terrà subito dopo gli Stati generali – assicurano le stesse fonti – al massimo in parallelo, ma è difficile". Vito Crimi continuerà nel ruolo di capo politico fino alle pross ...