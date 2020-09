Giulia De Lellis senza filtri sui social mostra la sua acne (Di venerdì 4 settembre 2020) Giulia De Lellis è senza filtri sul social si è mostrata su “Instagram” in uno scatto in cui mette in mostra la sua acne. Giulia De Lellis ha già parlato dell’acne ai suoi follower, confessando che ne soffre da tempo e che sta cercando di combatterla. E’ stata infatti fra le prime ad appoggiare Aurora Ramazzotti quando ha postato dal suo account social uno scatto che mostrava i suoi problemi con la pelle: “Brava e complimenti ad Aurora che ha aperto questo argomento, io ne ho parlato a volte nelle stories, ma non ho avuto mai il coraggio di affrontarlo in maniera così intensa e seria”. Un coraggio che ... Leggi su people24.myblog

zartyisreal_ : RT @bIacksIupin: Georgina Rodriguez e Giulia De Lellis stanno al Festival di Venezia come io sto ad un convegno sull’ingegneria aerospaziale - ehilagamberone1 : RT @bIacksIupin: Georgina Rodriguez e Giulia De Lellis stanno al Festival di Venezia come io sto ad un convegno sull’ingegneria aerospaziale - Annamar32922553 : Ecco chi è Giulia De Lellis. Tanto di cappello a questa donna meravigliosa ?? #damellis - QuotidianPost : Giulia de Lellis star (social) alla Mostra di Venezia - pitxlali : RT @_chewbecca____: ieri contro Giulia De Lellis perché si vedeva qualche piccolo difetto che aveva sul viso, oggi contro Georgina per l’et… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis Georgina Rodriguez e Giulia De Lellis, sfida in bianco a Venezia DiLei Giulia de Lellis, Venezia 2020: tra i look più amati al Festival

E per di più non tutte ci riescono con l’eleganza che contraddistingue Giulia de Lellis. Ecco lei e i suoi look al festival di Venezia 2020. Giulia de Lellis, Venezia 2020: tutti i look Pomposa, ...

Marco Giusti per Dagospia

Venezia secondo giorno. Sono tempi difficili. E la Mostra del Cinema di Venezia non è mai stato un festival facile. Abbinati, Covid + Mostra, perché questa era “Mostra che non si poteva non fare” (Bar ...

E per di più non tutte ci riescono con l’eleganza che contraddistingue Giulia de Lellis. Ecco lei e i suoi look al festival di Venezia 2020. Giulia de Lellis, Venezia 2020: tutti i look Pomposa, ...Venezia secondo giorno. Sono tempi difficili. E la Mostra del Cinema di Venezia non è mai stato un festival facile. Abbinati, Covid + Mostra, perché questa era “Mostra che non si poteva non fare” (Bar ...