F1, GP Italia Monza 2020: risultati e classifica tempi libere 2, Hamilton il più veloce (Di venerdì 4 settembre 2020) Lewis Hamilton è il più veloce al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia di Formula 1. Sul circuito di Monza le Mercedes si dimostrano di un’altro livello. Volano ancora una volta letteralmente le Frecce d’Argento col britannico a precedere Bottas. Performance da urlo per Pierre Gasly, quarto, dietro Norris terzo in extremis, quindi Verstappen e Sainz. Leclerc prima Ferrari con il nono tempo, Vettel dodicesimo. classifica tempi – PROVE libere 2 GRAN PREMIO Italia 2020 Lewis Hamilton (Mercedes) 1’20″192 Valtteri Bottas (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Pierre Gasly (Alpha Tauri) Max Verstappen (Red Bull) Carlos ... Leggi su sportface

Le libere 2 di Monza hanno rimesso le cose al loro posto, con Hamilton che ha scavalcato Bottas nel dominio Mercedes. Stupisce Gasly che con l'AlphaTauri fa meglio di Verstappen, mentre Leclerc è otta ...