Donna trovata morta in un pozzo: forse è stata accoltellata (Di venerdì 4 settembre 2020) Il cadavere di una Donna è stato rinvenuto all’alba di oggi tra San Valentino Torio (Salerno) e Poggiomarino (Napoli). Il corpo è stato ritrovato dai carabinieri in un pozzo, avvolto in una coperta. La vittima sarebbe stata accoltellata. I militari del reparto territoriale di Nocera Inferiore hanno un sospettato per il quale potrebbe scattare un provvedimento di fermo d’indiziato di delitto. Leggi su huffingtonpost

tusciaweb : Trovata una donna morta in un pozzo, sarebbe stata accoltellata Salerno - Avvolto in una coperta e gettato in un… - Napoliflash24 : Giallo nel salernitano: donna trovata morta in un pozzo - - HuffPostItalia : Donna trovata morta in un pozzo: forse è stata accoltellata - TgrRai : Poggiomarino, #Napoli: donna trovata morta in un pozzo. Sarebbe stata accoltellata: c'è un sospettato. Altre notizi… - 007Vincentxxx : RT @SkyTG24: Donna trovata morta in un pozzo nel Salernitano, forse accoltellata -

Ultime Notizie dalla rete : Donna trovata Donna trovata morta in un pozzo, forse accoltellata Rai News Donna trovata morta in un pozzo, forse accoltellata

I militari del reparto territoriale di Nocera Inferiore hanno un sospettato per il quale potrebbe scattare un provvedimento di fermo d'indiziato di delitto Condividi 04 settembre 2020 Il cadavere di u ...

Donna trovata morta in un pozzo, è stata accoltellata

Il cadavere di una donna è stato rinvenuto all'alba dai carabinieri, nel territorio tra San Valentino Torio (Salerno) e Poggiomarino (Napoli). Il corpo è stato ritrovato dai carabinieri in un pozzo, a ...

I militari del reparto territoriale di Nocera Inferiore hanno un sospettato per il quale potrebbe scattare un provvedimento di fermo d'indiziato di delitto Condividi 04 settembre 2020 Il cadavere di u ...Il cadavere di una donna è stato rinvenuto all'alba dai carabinieri, nel territorio tra San Valentino Torio (Salerno) e Poggiomarino (Napoli). Il corpo è stato ritrovato dai carabinieri in un pozzo, a ...