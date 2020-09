Dalla lirica al pop con OPENart e Campania by Night tutti gli appuntamenti della Scabec dal 5 all'8. (Di venerdì 4 settembre 2020) Ore 21, Campo Sportivo Vastola San Valentino Torio , Sa,, evento gratuito con prenotazione obbligatoria https://www.eventbrite.it/e/119430801743 , realizzato in collaborazione con il Comune di San ... Leggi su gazzettadiavellino

Lirico Cagliari: omaggio a Morricone per salutare l'estate

Un concerto come omaggio a Ennio Morricone, diretto dal figlio Andrea, compositore come il padre. Così il Teatro lirico di Cagliari ha scelto di salutare l'estate nell'arena all'aperto di piazza ...

Chiusa con successo la 42^ edizione di “Spazio Musica” – Opere e Concerti 2020

(ON/AF) – ORVIETO – 03.09.20 – Si è conclusa con grande successo la 42^ edizione di Spazio Musica Orvieto che dal 19 luglio al 30 agosto ha animato la città e il territorio con il suo concorso lirico ...

