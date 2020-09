Cristiano Ronaldo fuori con la Croazia per un’infezione al piede: la causa è piuttosto strana (Di venerdì 4 settembre 2020) In questi giorni le nazionali stanno scendendo in campo per la nuova edizione di Nations League. Anche il Portogallo sarà chiamato a farlo e sfiderà i vice-campioni del mondo della Croazia. Molto probabilmente lo farà senza Cristiano Ronaldo. Il calciatore della Juve è alle prese con un’infezione al piede. A svelarne la causa è stato il CT Santos in conferenza stampa. Tutta colpa di una puntura d’ape. Risultati Nations League, il programma completo: colpo esterno del Kazakistan. Le classificheL'articolo Cristiano Ronaldo fuori con la Croazia per un’infezione al piede: la causa è piuttosto strana ... Leggi su calcioweb.eu

ChiguireBipolar : Messi arrebata Tetero de Oro a Cristiano Ronaldo - SkySport : Cristiano Ronaldo, infezione a un piede e niente allenamento: Nations League a rischio - sportbible : Jurgen Klopp: Lionel Messi ???? Sir Alex Ferguson: Cristiano Ronaldo ???? Arsene Wenger: Lionel Messi ???? Carlo Ancelott… - chiarv_ : @Daniele0256 ho capito ma è cristiano ronaldo non havertz, un po’ ci sta ma così tanto no. forse è perché avevamo p… - JdZambrano11 : RT @ChiguireBipolar: Messi arrebata Tetero de Oro a Cristiano Ronaldo -