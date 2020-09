Cottarelli a favore del No al Referendum: le motivazioni (Di venerdì 4 settembre 2020) Il Referendum per il taglio dei parlamentari è sempre più vicino. L’ex commissario della spending review Cottarelli spiega perché bisogna votare no Tagliare il numero di parlamentari porterebbe a un risparmio irrilevante in termini di spesa pubblica e, anzi, sarebbe dannoso sul piano legislativo. A dirlo è l’economista ed ex commissario alla spending review, Carlo Cottarelli, in una intervista a Repubblica, quotidiano schierato per il “No” al Referendum di 20 e 21 settembre. Riportiamo degli stralci dell’intervista rilasciata da Cottarelli a Repubblica per comprendere al meglio le ragioni del fronte del No. «La ratio dell’intervento mi pare una sola: risparmiare», dice Cottarelli. «Ma ... Leggi su zon

