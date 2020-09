Calciomercato Milan, Jovic in pole nel ruolo di vice Ibra (Di venerdì 4 settembre 2020) Calciomercato Milan: Luka Jovic sarebbe il preferito dai rossoneri per puntellare l’attacco Gli acquisti del Milan non si fermano e, dopo gli arrivi di Sandro Tonali e Brahim Diaz, si pensa anche all’attacco. I rossoneri sono alla ricerca di un vice Ibrahimovic e avrebbero rimesso gli occhi su Luka Jovic. La trattativa non sarebbe tra le primarie in ordine di importanza, ma la società Milanista, come riportato da Tuttosport, avrebbe parlato dell’attacco al Real Madrid durante le trattative per Brahim Diaz. Il Milan non può andare incontro a grandi esborsi economici e per questo, Jovic potrebbe arrivare solo in prestito ... Leggi su calcionews24

