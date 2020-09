Calciomercato Genoa, vicino l’acquisto di Czyborra (Di venerdì 4 settembre 2020) Blitz nella notta del Genoa per acquista Czyborra dall’Atalanta Lennart Czyborra sembrava a un passo dal vestire la maglia del Cagliari, ma nella notte tutto è cambiato. Come riporta Gianluca Di Marzio, infatti, ora il futuro del tedesco sembra essere al Genoa. Nella notte c’è stato un blitz dei rossoblù comandato dal direttore sportivo Faggiano che ha incontrato Giovanni Sartori, responsabile dell’area tecnica dell’Atalanta, e l’agente del calciatore Silvio Pagliari per provare a definire l’operazione. Il Cagliari non ha affondato il colpo ed è stato così sorpassato dal Genoa per Czyborra. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Perin difenderà ancora la porta del #Genoa: trattativa in chiusura con la #Juventus per il suo ritorno - DiMarzio : #Verona, sondaggio per #BorjaValero. E inoltre c'è il sì di #Tameze - DiMarzio : Sorpasso notturno del #Genoa sul #Cagliari per #Czyborra - theoleaoibra : RT @DiMarzio: Sorpasso notturno del #Genoa sul #Cagliari per #Czyborra - STOCALCIO1 : ???? Il difensore ex #Genoa #Romero, ormai un nuovo giocatore dell’#Atalanta, è arrivato a Zingonia al centro sporti… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Genoa Genoa, ora Schone e Criscito possono davvero partire: le destinazioni Calciomercato.com Un altro portiere per il Verona: Pandur

Doppio confronto casalingo per l’Hellas Verona del presidente Maurizio Setti. Inizierà così il campionato la squadra del riconfermato tecnico Ivan Juric, rivelazione della scorsa stagione: Roma domeni ...

Calciomercato Genoa, asse caldo il Napoli: nuovo acquisto ad un passo

La rivoluzione del Genoa è iniziata ed è stata affidata a Maran e Faggiano che adesso dovranno cercare di invertire il trend degli ultimi anni. Il Grifone merita posizioni di classifica diverse e il m ...

Doppio confronto casalingo per l’Hellas Verona del presidente Maurizio Setti. Inizierà così il campionato la squadra del riconfermato tecnico Ivan Juric, rivelazione della scorsa stagione: Roma domeni ...La rivoluzione del Genoa è iniziata ed è stata affidata a Maran e Faggiano che adesso dovranno cercare di invertire il trend degli ultimi anni. Il Grifone merita posizioni di classifica diverse e il m ...