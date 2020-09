Belen, Stefano in aereo seduto accanto a Cecilia che lo obbliga a cercare un altro posto (Di venerdì 4 settembre 2020) La storia tra Belen e Stefano pare sia giunta davvero al capolinea e anche se i due, probabilmente, sono ancora innamorati, è difficile che possano tornare ancora insieme. Il gossip ha rivelato che Stefano ha fatto qualche tentativo per tornare con Belen ma, pare, che abbia preso solo un no secco. Anche Maria De Filippi aveva messo in conto che Stefano avrebbe potuto tornare sui suoi passi ma Belen, anche in quella occasione, era stata molto determinata e aveva risposto con un no sui social. Belen sta trascorrendo l’estate in compagnia di amici e le si sta attribuendo qualche flirt ma certamente la sua priorità è oggi, come è sempre stato, suo figlio Santiago dal quale non si separa mai. Il presunto tradimento ... Leggi su baritalianews

infoitcultura : Belen Rodriguez? No, Cecilia: in aereo si trova di fianco Stefano De Martino, finisce in disgrazia - infoitcultura : Addio Belen: Stefano De Martino torna a Milano e trasloca nella nuova casa - CarmenCaiazza : RT @ToniaPeluso: Stefano De Martino (ex di Belen) capita seduto per caso vicino a Cecilia (sorella di Belen) che lo caccia e lui va a seder… - nocchi_rita : RT @ToniaPeluso: Stefano De Martino (ex di Belen) capita seduto per caso vicino a Cecilia (sorella di Belen) che lo caccia e lui va a seder… - ilariadituccio : RT @ToniaPeluso: Stefano De Martino (ex di Belen) capita seduto per caso vicino a Cecilia (sorella di Belen) che lo caccia e lui va a seder… -