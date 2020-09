Bel ricordo del comunismo. Ma in caduta... - (Di venerdì 4 settembre 2020) Par Pedro Armocida L'avventura di tre ragazzi fra Ungheria e Romania alla vigilia del crollo del Muro Venezia. Anche Lodo Guenzi, il frontman della band Lo Stato Sociale, ha fatto un film. Da attore. E non se l'è cavata per niente male. È arrivato alla Mostra di Venezia con Est (Dittatura Last Minute), il nuovo film, dopo Nobili bugie, di Antonio Pisu prodotto da Genoma Films che ha portato in Italia in questi giorni, e ieri al Lido di Venezia, Oliver Stone, in qualche modo nume tutelare di questo road movie in cui tre venticinquenni (oltre a Lodo Guenzi, Matteo Gatta e Jacopo Costantini), nel 1989, a poche settimane dalla caduta del muro di Berlino, lasciano la tranquilla Cesena in cerca di avventura nell'Europa dell'Est. A Budapest conoscono un rumeno in fuga dalla dittatura nel suo Paese che chiede loro di portare una valigia ... Leggi su ilgiornale

UnTemaAlGiorno : RT @Labellapassante: #MiChiedoSe ho lasciato un bel ricordo di me.... Forse no, altrimenti non sparivate... (Tweet valevole per un po' di… - alycecappellaio : RT @Labellapassante: #MiChiedoSe ho lasciato un bel ricordo di me.... Forse no, altrimenti non sparivate... (Tweet valevole per un po' di… - matitesbagliate : RT @Labellapassante: #MiChiedoSe ho lasciato un bel ricordo di me.... Forse no, altrimenti non sparivate... (Tweet valevole per un po' di… - gabrielsniceass : @ILookToWhit_ ma non vuoi che sto nel mio? porto solo drammi, poi non so laura ormai è finita sai quella cosa che t… - jujuuuuuuul : @mygxfairy magri se diventa virale riusciamo anche a farci notare:( ma anche se cionon succedesse avremo comunque un bel ricordo</3 -

Ultime Notizie dalla rete : Bel ricordo A Nonantola e Sorbara la ’Festa della speranza’ in ricordo di Vassallo

La Consulta del Volontario di Nonantola, con il Patrocinio dell’Unione del Sorbara e dei Comuni di Nonantola e Bomporto, ha organizzato ’La Festa della Speranza’. Si tratta di una serie di incontri su ...

Ferrari, Binotto: «Non sono solo,

Mattia Binotto, lei dorme la notte? «Profondamente». Monza: perché potrebbe andare male come a Spa, perché meglio di Spa? «Potrebbe andare come in Belgio perché i nostri punti deboli sono nel motore.

La Consulta del Volontario di Nonantola, con il Patrocinio dell’Unione del Sorbara e dei Comuni di Nonantola e Bomporto, ha organizzato ’La Festa della Speranza’. Si tratta di una serie di incontri su ...Mattia Binotto, lei dorme la notte? «Profondamente». Monza: perché potrebbe andare male come a Spa, perché meglio di Spa? «Potrebbe andare come in Belgio perché i nostri punti deboli sono nel motore.