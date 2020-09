Bake Off Italia 2020, Peperita costretta a lasciare il Tendone (anzi, non ci arriva neppure...) (Di venerdì 4 settembre 2020) Doveva essere il punto di forza del cast dell'ottava edizione di Bake Off Italia e invece Peperita esce di scena ancor prima di mettere le mani in pasta. La drag queen più attesa della stagione tv Italiana lascia Bake Off 2020 senza neanche mettere piede sotto al Tendone di Villa Borromeo d'Adda. Una caduta rimediata proprio prima di arrivare sul set per la sua prima prova l'ha costretta a lasciare il programma. Ha dato però appuntamento 'a presto': immagino che il suo personaggio sarà recuperato in uno degli spin-off del brand, che non mancheranno da qui alla Primavera 2021. pubblicato su TVBlog.it 04 settembre 2020 22:10. Leggi su blogo

