Veneto e Toscana rimborsano gli abbonamenti dei treni non usati causa Coronavirus (Di giovedì 3 settembre 2020) Abruzzo e Lazio, insieme con la Provincia autonoma di Trento, hanno fatto da "apripista": ora anche Veneto e Toscana hanno acceso il semaforo verde sulla possibilità di chiedere il rimborso degli ... Leggi su stradafacendo.tgcom24

Ultime Notizie dalla rete : Veneto Toscana Covid-19: rimborsi abbonamenti ferroviari regionali avviati anche in Veneto e Toscana Trasporti-Italia.com L'allarme di Giani: "La Toscana è contendibile, la sinistra si svegli"

AGI - “In Toscana rischiamo, la regione è contenibile. La sinistra si svegli perché c’è Salvini”. Eugenio Giani, candidato Pd alla Regione Toscana, in un colloquio con Il Foglio, dice: “Alla fine ce l ...

Così i sondaggi prefigurano un 4 a 2 per il centrodestra alle regionali

L'ultimo incubo per il governo ha la forma di un sondaggio: e si configura con una sconfitta per 4 a 2. Il centrodestra vincente in Liguria, Marche, Puglia e Veneto. Al centrosinistra, che arriva un p ...

