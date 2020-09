Van der Sar scrive allo United: «Prendetevi cura del nostro Donny, aiutatelo a sognare» (Di giovedì 3 settembre 2020) Edwin Van der Sar, direttore generale dell’Ajax, ha scritto una toccante lettera per presentare Van de Beek allo United Edwin Van der Sar, direttore generale dell’Ajax, ha scritto una toccante lettera per presentare Van de Beek al Manchester United. «Cari tifosi del Manchester United, spero che stiate bene. Sembra che le nostre strade si siano incrociate di nuovo. Uno dei nostri giocatori diventa uno dei vostri. E come tanti colleghi prima di lui, è stato all’Ajax sin da quando era ancora un ragazzino. Poco dopo il suo debutto è diventato uno dei nostri migliori giocatori e specialmente gli ultimi due anni sono stati fantastici, dalla finale di Europa League (nessun rancore) alla nostra cavalcata in Champions League e alla vittoria del campionato olandese. La squadra di cui ... Leggi su calcionews24

