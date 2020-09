Università, caos ai test per Medicina Irregolarità segnalate da Consulcesi (Di giovedì 3 settembre 2020) AGI - A Milano plichi aperti e sorteggi sospetti. A Napoli risposte modificate durante la consegna del compito e a tempo scaduto. E ancora: smartphone in aula, domande simili tra i test di Medicina e quelli di Veterinaria del giorno prima.Senza contare il mancato rispetto delle norme anti-Covid. Queste sono solo alcune delle anomalie registrate oggi nelle università dove si sono da poco conclusi i test di ammissione alla Facoltà di Medicina e Odontoiatria. A denunciarlo è Consulcesi, network legale da oltre vent'anni al fianco dei professionisti sanitari e delle principali battaglie legali della categoria medica. Per monitorare contro le irregolarità, Consulcesi ha inviato decine di consulenti nelle università di Roma, Napoli, Milano, ... Leggi su agi

