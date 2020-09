“Uniti nel dolore”: anche Nocera Superiore si ferma per la neonata morta (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNocera Superiore (Sa) – anche il sindaco di Nocera Superiore, Giovanni Maria Cuofano ha voluto esprimere vicinanza alla comunità di Roccapiemonte, sconvolta dalla tragica morte della neonata, presumibilmente uccisa dei suoi genitori. Il corpicino privo di vita della neonata è stato ritrovato nella tarda serata di ieri, sotto una siepe, nei pressi del condominio dove abitava la mamma. Mentre le indagini avrebbero raccolto significativi indizi contro la coppia, il sindaco di Roccapiemonte ha deciso di proclamare un minuto di raccoglimento in segno di lutto cittadino ed analogamente ha voluto fare il primo cittadino confinante. anche a Nocera Superiore, questa sera alle ... Leggi su anteprima24

