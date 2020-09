Temptation Island 2020, partenza rimandata per Alessia Marcuzzi? (Di giovedì 3 settembre 2020) La partenza di Temptation Island 2020 sarebbe stata rimandata e il motivo sarebbe strettamente legato a una delle coppie in gara. partenza rimandata per Temptation Island 2020? Alessia Marcuzzi avrebbe dovuto aprire le danze il 9 settembre su Canale 5 ma, secondo le indiscrezioni del portale DavideMaggio.it, non sarà così. Il motivo? Una coppia sarebbe già scoppiata a poche ore dall'inizio delle registrazioni costringendo la produzione a rimontare le scene. "Lei ha scoperto un tradimento di lui (che aveva sempre sospettato) e ha chiesto un falò di confronto immediato. L'inedita situazione si è inevitabilmente ripercossa sull'andamento dell'intero ... Leggi su movieplayer

