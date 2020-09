Supermedia AGI/YouTrend: 4 a 2 per il Centrodestra nelle Regionali (Di giovedì 3 settembre 2020) AGI - Liguria, Marche, Puglia e Veneto al Centrodestra, Campania e Toscana al Centrosinistra. E' questa la previsione per le Regionali della Supermedia AGI/YouTrend che analizza le intenzioni di voto politiche per l'appuntamento del 20 e 21 settembre. Regionali In Campania il candidato del centrosinistra De Luca è dato al 51% contro quello del Centrodestra Caldoro al 32,2% e con Ciarambino (M5S) al 12,9%. In Liguria è il candidato del Centrodestra Toti a vincere con il 57,1% contro Sansa (centrosinistra e M5s) al 36,6%. Per le Marche si distingue il candidato del Centrodestra Acquaroli con il 48,7% seguito da Mangialarsi (centrosinistra) al 36,5% e Mercorelli (M5S) all'11,3%. In Puglia favorito Fitto del Centrodestra ... Leggi su agi

