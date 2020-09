Stop ai pagamenti fiscali per i lampedusani (Di giovedì 3 settembre 2020) Stop ai pagamenti fiscali e mutui agevolati per i residenti e le aziende con domicilio a Lampedusa. E’ quanto promesso da Giuseppe Conte a Nello Musumeci e al sindaco dell’isola durante l’incontro di ieri. Una misura che il governo vuole portare in Consiglio dei ministri. Il ministero dell’Economia ci sta lavorando in queste ore, per poter sfornare un decreto già stasera (anche se rimane in campo l’ipotesi di un emendamento da inserire nel primo decreto utile), ma la decisione politica è presa. I lampedusani avevano già usufruito di una provvedimento analogo già nel 2011, prorogato di anno in anno fino al 2018. L’accumulo di tasse non versate aveva portato a una serie di contenziosi e difficoltà, e anche su questo gli uffici del Tesoro sono al lavoro ... Leggi su huffingtonpost

Yogaolic : RT @HuffPostItalia: Stop ai pagamenti fiscali per i lampedusani - HuffPostItalia : Stop ai pagamenti fiscali per i lampedusani - AndreD81 : RT @CafCisl: ???? ti ricordiamo lo stop ai pagamaneti in contanti per le spese 2020 da detrarre nel 2021: ?? pagamenti via app, carte, bonific… - francycisl : RT @CafCisl: ???? ti ricordiamo lo stop ai pagamaneti in contanti per le spese 2020 da detrarre nel 2021: ?? pagamenti via app, carte, bonific… - AnsaLombardia : Ippica: ippodromi a Mipaaf, senza pagamenti stop a corse. Inadempienze rendono impossibile continuare attività agon… -