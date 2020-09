Steve Nash sarà head coach dei Brooklyn Nets (Di giovedì 3 settembre 2020) Dopo l’eliminazione al primo turno play-off, i Brooklyn Nets hanno deciso di affidare la squadra ad una leggenda della pallacanestro: Steve Nash. L’ex playmaker di Suns e Lakers, ha firmato un contratto di quattro stagioni come head coach dei Brooklyn Nets. Al suo fianco, come allenatore in seconda Jacque Vaughn che ha guidato l’avventura nella bolla di Orlando. Avrà il compito di affiancare la stella canadese in questa sua prima avventura in panchina nel mondo della NBA. Steve Nash: corsa verso il titolo Nash dovrà guidare una squadra piena di stelle; infatti il roster dei Nets può contare giocatori del calibro di Irving, Allen, Jordan, ... Leggi su sport.periodicodaily

