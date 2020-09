Stati Uniti, rivista al rialzo produttività nel 2° trimestre (Di giovedì 3 settembre 2020) (Teleborsa) – Nel 2° trimestre dell’anno la produttività del settore non agricolo in USA è aumentata del 10,1%, più del 7,3% indicato dalla stima preliminare, rispetto al -0,3% registrato nel trimestre precedente. Il dato supera le attese che indicavano un +7,5%. Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, il costo per unità di lavoro è aumentato del 9%, risultando inferiore sia al dato preliminare (+12,2%) sia al dato del trimestre precedente (+9,8%). Le stime di consensus erano per un +12,1%. Leggi su quifinanza

Negli Stati Uniti è stato diffuso il video di un uomo afroamericano morto asfissiato dopo essere stato incappucciato dalla polizia

Gli anticorpi contro il coronavirus durano almeno 4 mesi: lo rivela uno studio condotto in Islanda

Gli anticorpi contro il Sars-Cov-2 durano almeno quattro mesi. È questa la sorprendente conclusione cui è giunta l’indagine di sieroprevalenza condotta su oltre 30mila persone in Islanda. Secondo la r ...

Ndrangheta: operazione "KriMIsa" 11 custodie in carcere per locale a Legnano

MILANO, 3 SET - Sono ritenuti responsabili di corruzione, estorsione, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi da fuoco clandestine ed alterate, tra cui un potente ...

