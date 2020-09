Società Calcio Napoli, De Laurentiis: Campionato falsato, all’Uefa si dimettano tutti (Di giovedì 3 settembre 2020) “È un Campionato falsato perché nessuno ha avuto la cultura dell’azione, una controffensiva razionale che risponde alla legalità, alla logica e alla salute”. Così Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss. “Si può fare questo Campionato o no? Se io non posso stare a contatto come tifoso io non posso nemmeno fare uno sport di contatto – continua il patron partenopeo -. Io capisco che possa volerci il tampone per entrare allo stadio, questa potrebbe essere una tutela. Ma noi siamo qui a spendere soldi per conto di un Governo assente e impreparato? E non mi riferisco solo a quello politico, ma anche a quello calcistico. La Figc, la Lega che siamo noi… Allora devo prendere coscienza del fatto che noi ... Leggi su ildenaro

