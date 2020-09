Sal Da Vinci aggredito e minacciato per aver difeso Fatima Trotta: “Questa non è la mia Napoli” (Di giovedì 3 settembre 2020) Sal Da Vinci aggredito e minacciato su un aliscafo che da Procida lo riportava a Napoli dopo una serata lavorativa. A raccontare quanto accaduto è stato lo stesso cantante attraverso un comunicato ufficiale sui social. Si era esibito la sera prima a Procida per l’evento A Due Passi Da Te ed era a bordo di un aliscafo per tornare a Napoli con la sua famiglia, con Fatima Trotta e con la corista Federica Celio. Sal Da Vinci racconta quanto avvenuto nel momento in cui le due donne si sono recate nel vano bagagli per posizionare i propri: hanno spostato di qualche centimetro un vassoio di pasticcini per evitare di danneggiarne il contenuto e hanno suscitato l’ira di una persona a bordo. Nell’intervenire per difendere le due donne, Sal Da ... Leggi su optimagazine

wdonnablog : Sal Da Vinci: “Aggredito e minacciato di morte per un vassoio di dolci” - - rep_napoli : Sal Da Vinci: 'Aggredito in aliscafo per un vassoio di dolci' [aggiornamento delle 10:14] - infoitinterno : Sal Da Vinci, lite sull’aliscafo a Procida: “Picchiato per aver difeso due donne aggredite verbalmente” - infoitinterno : Sal Da Vinci: «Aggredito e minacciato di morte sull'aliscafo per un vassoio di dolci, io e mio figlio in ospedale» - GammaStereoRoma : Sal Da Vinci - Non riesco a farti innamorare -