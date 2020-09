Rabiot: «Con Pirlo sono cambiate molte cose rispetto a Sarri, si vede che è stato un grande giocatore» (Di giovedì 3 settembre 2020) Rabiot non ha nostalgia di Sarri. In conferenza stampa dal ritiro della Nazionale francese, il centrocampista della Juve ha avuto parole di elogio per il nuovo allenatore bianconero. «Ho lavorato solo una settimana con Pirlo ma già si capisce che è stato un grande giocatore. Mi ci ritrovo nei principi di gioco che vuole mettere in pratica. È una vantaggio per tutti avere un allenatore come Pirlo, in particolare per un centrocampista come me». Rabiot non risparmia il confronto con Sarri: «sono cambiate molte cose, si vede che Pirlo è stato un giocatore ... Leggi su ilnapolista

In vista di Svezia-Francia, il centrocampista juventino ha ringraziato il tecnico emiliano che lo portò in prima squadra quando allenava il PSG ...

