‘Ndrangheta in Lombardia, 11 arresti decapitano la locale di Legnano. Indagati funzionario Anas e due agenti municipali (Di giovedì 3 settembre 2020) L’ombra della ‘ndrangheta sotto la Madoninna. Ma pure melle province di Milano, Varese, Pavia. È qui che i militari del Comando e del Reparto Anticrimine, con il supporto di unità speciali, cinofile ed elicotteri, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del capoluogo lombardo, nei confronti di 11 persone. Sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di corruzione, estorsione, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi da fuoco clandestine ed alterate, tra cui un potente esplosivo, incendio doloso, minaccia aggravata, favoreggiamento personale. Condotte tutte aggravate dal “metodo mafioso” perché commesse, spiegano i carabinieri, “al fine di agevolare le attività consortili della locale di ‘ndrangheta di Legnano ... Leggi su ilfattoquotidiano

