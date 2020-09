Napoli, positivi in fuga dall’ospedale: “Non volevano far entrare cibo” (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono fuggiti la scorsa notte dal Covid Center dell’ospedale Loreto Mare di Napoli, dove erano ricoverati dopo la positività al coronavirus, ma sono stati bloccati all’esterno del nosocomio di via Vespucci e, dopo un iniziale trasferimento all’ospedale modulare di Ponticelli, sono rientrati nella notte al Loreto Mare. Una vicenda “gravissima” l’ha definita l’Asl Napoli 1 Centro. Secondo quanto ricostruito dalla direzione sanitaria i due giovani, uno dei quali minorenne, si sono allontanati dalle proprie stanze poco dopo le 23 di mercoledì 2 settembre. Dopo essere usciti nel cortile del Loreto Mare, hanno poi scavalcato le inferriate e tentato la fuga ma sono stati bloccati in modo tempestivo dalle guardie ... Leggi su anteprima24

