L’etichetta Nutriscore conquista anche la Germania (Di giovedì 3 settembre 2020) L’etichetta Nutriscore da novembre anche in Germania: sarà adottata sul mercato tedesco, su base volontaria, in attesa di una decisione UE Il Consiglio dei Ministri tedesco ha dato il via libera all’uso facoltativo in Germania dell’etichettatura Nutriscore, il sistema francese che semplifica l’identificazione dei valori nutrizionali di cibi e bevande utilizzando uno schema alfabetico-semaforico. Il… L'articolo L’etichetta Nutriscore conquista anche la Germania Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Death35902652 : Nutri-score, la Germania adotta l’etichetta a semaforo: “Venga usata in tutta Europa” -

Ultime Notizie dalla rete : L’etichetta Nutriscore L’etichetta a batteria sui prodotti alimentari. Ma come si legge? Corriere della Sera