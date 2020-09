Gruppo Municipio I contro vertici: basta iniziative Referendum (Di giovedì 3 settembre 2020) Roma – Il Gruppo del Movimento Cinque Stelle nel I Municipio di Roma prende le distanze dai vertici nazionali. Con un comunicato “approvato in assemblea ieri, 2 settembre 2020”, si legge sul profilo Facebook ufficiale, “il Gruppo M5S I Municipio Centro Storico di Roma comunica che da oggi sospende ogni attivita’ e iniziativa relativamente alla prossima campagna referendaria sul taglio dei parlamentari”. Tale sospensione, si spiega nel post, “continuera’ anche per le future elezioni comunali 2021 di Roma incidendo altresi’ sulla presentazione della lista candidature del nostro territorio”. La decisione del Gruppo, concludono i pentastellati del Centro storico della Capitale, “e’ nata al fine di ottenere un sincero e ... Leggi su romadailynews

