Gasparyan-Williams in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Us Open 2020 (Di giovedì 3 settembre 2020) Serena William ha superato al primo turno degli Us Open 2020 la connazionale Kristie Ahn, patendo solo durante il primo set, e può ora continuare il suo percorso alla conquista dell’agognato Slam numero 24. Sul suo cammino c’è ora la russa Margarita Gasparyan, già battuta due volte su altrettante partite disputate (Wimbledon 2015 e Australian Open 2016), capace di spuntarla al primo turno in tre set contro la portoricana Monica Puig. La disputa andrà in scena fra la notte di giovedì 3 e venerdì 4 settembre, esattamente alle ore 01.00 italiane, con diretta televisiva garantita da Eurosport (canali 210 e 211 di Sky) e live streaming su Eurosport Player. Leggi su sportface

