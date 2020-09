Daydreamer, anticipazioni: LEYLA non vuole sposare OSMAN! (Di giovedì 3 settembre 2020) Le decisioni avventate non portano mai a nulla di buono. Lo imparerà a sue spese la giovane LEYLA Aydin (Oznur Serceler) nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno.Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 5: ADELAIDE, c’è qualcosa che non va?La sorella maggiore di Sanem (Demet Ozdemir) comincerà infatti ad avere dei dubbi sul suo fidanzamento repentino con il macellaio-attore Osman Isik (Aly Yagci) e non farà altro che pensare al suo ex Emre Divit (Birand Tunca). Un vero e proprio triangolo sentimentale che animerà le vicende della telenovela turca… Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: ecco perché LEYLA si fidanzerà con Osman Grazie alle anticipazioni, si apprende che LEYLA accetterà di ... Leggi su tvsoap

lasara_81 : Le anticipazioni di Daydreamer di domani ?????? - cheTVfa : Le anticipazioni sui personaggi, gli appuntamenti e le storie… Ecco le trame della prossima settimana de… - POPCORNTVit : Daydreamer - Le Ali del Sogno, anticipazioni 4 settembre: Emre ha un incidente con l'auto! - CiliesaVale : D'ora in avanti se mio moroso non ha voglia di uscire la domenica... potrei chiedere a mamma ma sono sicura che sar… - lasara_81 : Anticipazioni dalla Turchia. Tenetevi forte #sanem #can #DayDreamer -