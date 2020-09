Dai narcos colombiani alle frodi fiscali: Jorge Messi, més que un papà (Di giovedì 3 settembre 2020) Nel traumatico passaggio dalla villeggiatura che non credevamo di poter vivere al ritorno, alle lamentazioni dicotomiche “meglio morire di virus o di fame?”, vorremmo tutti avere un papà come Jorge Horacio Messi. Non di affetti parliamo, ma di soldi. Uno che ci costruisce un impero economico a nostra insaputa, mentre noi figliuoli “dobbiamo solo pensare a giocare a pallone”. Uno che fa il pieno di miliardi per noi, tenendosi la sua paghetta milionaria, intestandosi sgamuffi fiscali, risse coi tribunali, rapporti incestuosi con i narcos colombiani, fino a quando qualcuno non ce ne chiederà il conto, e noi potremo fare spallucce: “Scusate, ma io non sapevo. Sono solo il più forte e pagato giocatore del mondo. Mi fidavo di papà. ... Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Dai narcos Dai narcos colombiani alle frodi fiscali: Jorge Messi, més que un papà IlNapolista Cento giorni a Palermo/ Su Rai 3 il film biografico sul Generale Dalla Chiesa

Il film racconta i cento giorni vissuti nel capoluogo di Regione siciliano dal Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa ... per il cinema abbia da sempre ispirato Ferrara, quindi ‘Narcos’, ‘Giovanni ...

Casola. Niente sconti a D’Auria. «E’ narcos e truffatore»

Nessuno sconto a Francesco D’Auria, considerato “re” del contrabbando di carburante e già condannato a 5 anni di carcere per spaccio internazionale di droga. Riesame rigettato e il 42enne di Casola, r ...

