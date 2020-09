Cristina D’Avena in bikini, a 56 anni niente ritocchi e fa impazzire i fan (Foto) (Di giovedì 3 settembre 2020) Con grandi dosi di sicurezza e bellezza Cristina D’Avena posa in bikini sui social, si mostra stupendo tutti e senza paura dei suoi 56 anni. Le Foto non rivelano di certo la sua età e più di tutto è uno scatto a fare esplodere il suo profilo Instagram. I fan ringraziano, qualcuno esagera, e lei non si preoccupa dei commenti eccessivi, è felice, si piace e le piace rendere felice gli altri. Insomma, nessun problema per Cristina D’Avena che ha più volte chiarito che non è mai ricorsa ai ritocchi estetici e che se la sua mamma non le ha dato l’altezza di certo le ha dato le forme di cui va fiera. Un bell’esempio Cristina D’Avena, per le ragazze più giovani e anche per le donne che hanno superato ... Leggi su ultimenotizieflash

rami_piu_smocci : al di là del leggero uso di Photoshop, stupidi maschietti DITE LA VERITA'! Chi non si è chiuso in bagno con le mu… - GiovannaCuoco5 : RT @ZioMirko: @MadameA02 @CristinaDAvena Ma niente, sembra che Cristina D'avena, siccome ha le tette, non debba piacere ai bambini. Oppure… - Keynesblog : RT @BrambillaLuca: Mi avessero detto 25 anni fa che oggi sarei stato a guardare le tette di Cristina D’Avena, io mica ci avrei creduto. - PoliAlessio : RT @ilmarziano1: Bella la quinta di Beethoven ma pure la quarta di Cristina D'Avena non scherza. - Emanuela2011 : RT @IleanaNoIlenia: Wow un applauso a tutti quei geni che hanno scoperto che Cristina D’Avena, una donna, ha le tette -

