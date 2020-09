Coronavirus, salgono i contagi a Casoria: 19 persone positive (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCasoria (Na) – Aumentano i casi di Coronavirus a Napoli e provincia. Nelle ultime ore quattro nuovi contagi riscontrati a Casoria, che sommati ai precedenti salgono a 19 i positivi al covid-19 in città. L’annuncio arriva dal sindaco Raffaele Bene che in una nota spiega: “Nuovi 4 cittadini risultati positivi al Covid, siamo ad un totale di 19. I casi stanno aumentando in tutta Italia ed è determinato dai rientri delle vacanze. Continuate ad indossare la mascherina e sottoponetevi ai controlli se siete tornati dalle zone considerate a rischio“. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

MartaDj1 : RT @SardiniaPost: Sono 18 ora i casi di #Covid19 a #Orgosolo - SardiniaPost : Sono 18 ora i casi di #Covid19 a #Orgosolo - AnsaSardegna : Coronavirus: tre nuovi contagi a Orgosolo, casi salgono a 18. Resta obbligo uso mascherina h24 anche all'aperto… - news24_city : Coronavirus, salgono i contagi in Puglia: +65 nelle ultime 24 ore - pippokid : Coronavirus: risalgono contagi, +1.326, record tamponi, quasi 103 mila - Cronaca - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus salgono Coronavirus: salgono a 21 i positivi nelle Marche, 4 in provincia di Pesaro Vivere Pesaro Coronavirus: tre nuovi contagi a Orgosolo, casi salgono a 18

(ANSA) - NUORO, 03 SET - Ci sono altri tre nuovi positivi al coronavirus a Orgosolo, rilevati grazie ai 32 tamponi drive-in effettuati nei giorni scorsi nel cortile delle scuole elementari; 29 persone ...

Più casi in terapia intensiva: perché non deve far paura

Un operatore sanitario in un reparto di terapia intensiva (La Presse) Torna a crescere il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. Un aumento lieve ma costante: ieri i contagiati finiti in ...

(ANSA) - NUORO, 03 SET - Ci sono altri tre nuovi positivi al coronavirus a Orgosolo, rilevati grazie ai 32 tamponi drive-in effettuati nei giorni scorsi nel cortile delle scuole elementari; 29 persone ...Un operatore sanitario in un reparto di terapia intensiva (La Presse) Torna a crescere il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. Un aumento lieve ma costante: ieri i contagiati finiti in ...