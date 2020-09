Coronavirus, paziente viene contagiata due volte: è accaduto solo a 5 persone nel mondo (Di giovedì 3 settembre 2020) Fra le cinque persone al mondo ad aver contratto due volte il Coronavirus, l’assisente sanitario Heidi Kray è riuscita a sconfiggerlo in entrambe le occasioni E’ stata messa a dura prova ma ce l’ha fatta Heidi Kray, la 31enne del Berkshire che negli ultimi mesi ha fatto il tampone 5 volte risultando positiva in due … L'articolo Coronavirus, paziente viene contagiata due volte: è accaduto solo a 5 persone nel mondo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

ilriformista : Il documento era stato presentato in una riunione con il Cts il 12 febbraio, oltre una settimana prima la scoperta… - InCucinaXD : Ma come si può prendere come esempio il paziente #Berlusconi nel voler dimostrare gli effetti più miti del… - marziani52 : Coronavirus, un paziente su due ancora positivo 30 giorni dopo la diagnosi - Giornale di Sicilia… - infoitsalute : Coronavirus, un paziente su due ancora positivo 30 giorni dopo la diagnosi - RadioCL1 : Coronavirus, Caltanissetta. Paziente trasferito dal S.Elia ad una terapia intensiva fuori provincia… -