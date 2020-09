Calciomercato, tutte le operazioni delle squadre di Serie A (Di giovedì 3 settembre 2020) Calciomercato estivo 2020: tutti gli acquisti e le cessioni della squadre di Serie A. Le ufficialità in tempo reale. MILANO – Al via il Calciomercato estivo del 2020 con le squadre della nostra Serie A che alzano il sipario sulle trattative condotte dai loro ds con lo scopo di rinforzarsi in vista della prossima stagione. Calciomercato: gli acquisti e le cessioni delle squadre di Serie A Di seguito tutte le operazioni delle squadre di Serie A nella sessione estiva di Calciomercato Atalanta Acquisti: Pasalic (c, Chelsea, def), Muratore (c, Juventus U23, def)Cessioni: Mancini (d, Roma, def), ... Leggi su newsmondo

Il Napoli ha un dubbio in porta. Gattuso vede come titolare Ospina, ma in rosa c'è anche Alex Meret che punta a rilanciarsi in vista degli Europei. L'estremo difensore friulano starebbe pensando di ce ...

MERCATO: Tutino promesso sposo del Lecce? Le ultime

Si stanno rincorrendo in questi minuti voci di mercato che parlano di un concreto sorpasso del Lecce per Gennaro Tutino e Luca Palmiero. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, tuttavia ...

