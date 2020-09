BOOM! All Together Now cambia: arriva la giuria. Eccola in anteprima (Di giovedì 3 settembre 2020) Rita Pavone All Together Now si rinnova. In vista della terza edizione, in onda in autunno su Canale 5, lo show condotto da Michelle Hunziker opta per alcune significative modifiche. DavideMaggio.it è in grado di annunciare in anteprima che la conduttrice svizzera non si avvarrà soltanto della presenza di J-Ax, che nel programma ha avuto finora il compito di presidiare il muro di cento giurati/artisti. Ad All Together Now 3, infatti, ci sarà una speciale giuria composta, oltre che da J-Ax, da Anna Tatangelo, Francesco Renga e Rita Pavone. Altra novità di rilievo è la presenza di un cast fisso di concorrenti, così da accentuare – come nei talent veri e propri – la gara. Lo show non ha mai del tutto convinto negli ascolti, assestandosi alla soglia del 15% di share; la ... Leggi su davidemaggio

enrick81 : @OltreTv @famigliasimpson @misterf_tweets @napoliforever89 @Tvottiano @tw_fyvry @Federic01996 @SfideTv @CIAfra73… - davidemaggio : BOOM! All Together Now cambia: arriva la giuria. Eccola in anteprima - fabiospes1 : Il boom dei Verdi tedeschi: una lezione anche per l'Italia dove il #Pd nn riesce ad andare oltre le parole e il pro… - Gabmilla1 : RT @UniPadova: ??Oggi 3.382 studenti proveranno il test di medicina #Unipd: un numero importante, cresciuto del 10,5% rispetto all'anno scor… - Aimer63 : @xmorganax79x @Fabio43217407 @AnesteTista Signor 14 dal 2015, sai cosa penso dei medici? Quello che penserei di arc… -

Ultime Notizie dalla rete : BOOM All Videogiochi, boom mercato degli account hackerati: vale un miliardo di dollari all’anno Sky Tg24 Mercogliano, boom di contagi: 7 infetti dopo una vacanza

Il Coronavirus torna a far paura. Galeotta l'estate ed un rilassamento che, alla luce dei numeri che stanno emergendo, si è rivelato essere eccessivo e deleterio. Sette positivi, tra cui quattro giova ...

Due fratelli cadono in un silos, uno è morto e l’altro è grave

14:26Due fratelli cadono in un silos, uno è morto e l’altro è grave 14:20Capo settore della Rap positivo al Covid, l’uomo lavora in autoparco a Palermo 13:53Claudia La Rocca nominata coordinatrice del ...

Il Coronavirus torna a far paura. Galeotta l'estate ed un rilassamento che, alla luce dei numeri che stanno emergendo, si è rivelato essere eccessivo e deleterio. Sette positivi, tra cui quattro giova ...14:26Due fratelli cadono in un silos, uno è morto e l’altro è grave 14:20Capo settore della Rap positivo al Covid, l’uomo lavora in autoparco a Palermo 13:53Claudia La Rocca nominata coordinatrice del ...