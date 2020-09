Atalanta, il saluto a Castagne: “Grandi traguardi in tre stagioni” (Di giovedì 3 settembre 2020) L’Atalanta ha salutato con un post sui proprio profili social Timothy Castagne. Il belga infatti si trasferisce al Leicester in Premier League: “Nel ringraziare Timothy per aver contribuito in maniera significativa nelle sue tre stagioni in maglia nerazzurra al raggiungimento di traguardi importanti per il club, gli auguriamo il meglio, sia dal punto di vista personale che professionale, per questa sua nuova esperienza in Inghilterra.” Queste le parole del profilo Twitter della Dea, che inoltre riassume a livello statistico l’esperienza bergamasca di Castagne: “96 gare, 6.823 minuti giocati, 8 gol, 10 assist.” Leggi su sportface

