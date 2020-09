Aperta la camera ardente di Philippe Daverio, sulla bara occhiali e papillon (Di giovedì 3 settembre 2020) AGI - La camera ardente di Philippe Daverio, lo storico d'arte scomparso ieri a Milano, all'età di 70 anni, è stata Aperta questa mattina, poco dopo le 9.30 nella Pinacoteca di Brera. La bara bianca ricoperta di rose rosse è stata collocata nella sala della Passione. Sopra il feretro, la vedova, Elena Gregori, ha posizionato la decorazione della legione d'onore, una rosa rossa, un papillon e gli occhiali, segni inconfondibili del suo look. In coda all'esterno della sala, per entrare a dare l'ultimo saluto all'intellettuale milanese ci sono già decine di persone, che per le norme anti contagio devono entrare scaglionate. Philippe Daverio "avrebbe voluto fare ancora ... Leggi su agi

Agenzia_Italia : Aperta la camera ardente di Philippe Daverio, sulla bara occhiali e papillon - AnsaLombardia : Daverio: aperta camera ardente. A Brera, aperta fino alle 18.30 | #ANSA - TheRenry : RT @Montecitorio: Seduta aperta, in Aula prosegue la discussione delle misure urgenti sulla proroga dell'emergenza #COVID19. Diretta: https… - tripodimaria : RT @Montecitorio: Seduta aperta, in Aula prosegue la discussione delle misure urgenti sulla proroga dell'emergenza #COVID19. Diretta: https… - COVIDbot_ITA : RT @Montecitorio: Seduta aperta, in Aula prosegue la discussione delle misure urgenti sulla proroga dell'emergenza #COVID19. Diretta: https… -