After 3 si farà, ad una condizione, spiega Anna Todd (Di venerdì 4 settembre 2020) After 2 è appena arrivato nelle sale che i fan già si chiedono se e quando vedranno After 3 al cinema: il film si basa sulla serie di romanzi di Anna Todd composta da cinque libri e un prequel. After 3 ci sarà? La domanda che si fanno i fan e se anche il terzo libro delle serie After verrà adattato per il grande schermo. Anna Todd parlando con Fanpage ha detto che tutto dipende da come verrà accolto il secondo capitolo nelle sale. After 2, arrivato ieri nelle sale italiane, è tratto dalla serie di romanzi di Anna Todd composta da cinque capitoli e un prequel. Nata come una fanfiction sulla band One Direction e in particolare sul cantante Harry Styles, la serie ... Leggi su movieplayer

ARMYfighter101 : Chi farà after? - scofieldsbaby : rega secondo voi domani ce la faranno a mettere After 2 su streaming? non posso andare al cinema e vorrei veramente… - bvttaerfly_ : non lucrezia che farà after per paura di perdersi una live - desm_ondthegrey : E lo sapere per colpa di chi??? DI AFTER 2 CHE OVVIO FARÀ PIÙ SOLDI NEL MIO PAESINO CON TUTTA STA MANDRIA DI ADOLESCENTI OVVIO - safae_lahniche : RT @LittleMixlTALIA: “Love Me Or Leave Me” farà parte delle colonne sonore del film “After We Collided” -

