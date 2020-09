10 espedienti beauty da 10 secondi di cui non farete più a meno! (Di giovedì 3 settembre 2020) Se siete alla ricerca di espedienti beauty per il vostro make up, siete nel posto giusto perché ve ne presenteremo 10! Per moltissime donne il trucco è fondamentale, regala sicurezza, sensualità e fascino. Al mattino però, non è sempre possibile realizzare il make up che tanto desideriamo poiché non abbiamo moltissimo tempo a disposizione e ci si ritrova a fare sempre tutto con molta fretta. Niente panico, con qualche piccolo accorgimento, sarete in grado di aver cura del vostro make up, ottenere un perfetto effetto naturale e mantenerlo intatto, anche dopo un’intera giornata di lavoro! Vediamo insieme 10 segreti beauty, velocissimi e semplici, che cambieranno per sempre la vostra routine! Curiose? Iniziamo! 10 espedienti beauty: vi serviranno solo 10 ... Leggi su pianetadonne.blog

Ultime Notizie dalla rete : espedienti beauty Ingrandire gli occhi e dare profondità allo sguardo? Ecco dritte e prodotti giusti Tu News 24