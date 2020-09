ZTE Axon 20 5G, ufficiale il primo smartphone con la fotocamera sotto il display (Di mercoledì 2 settembre 2020) ZTE Axon 20 5G è il primo smartphone con fotocamera sotto il display ad arrivare sul mercato. L’azienda cinese ha infatti alzato oggi il sipario sul nuovo arrivato che diventa così la prima soluzione di questo tipo a raggiungere il mercato. Molti competitor infatti sono al lavoro su soluzioni simili ed hanno anche mostrato dei prototipi, per cui non siamo di fronte a una novità assoluta, ma nessuno di questi prodotti è attualmente già disponibile all’acquisto. Nessuna sorpresa, ma tanta curiosità di vedere la qualità degli scatti della fotocamera anteriore nascosta sotto lo schermo. Le sfide da affrontare per implementare una simile tecnologia non sono infatti semplici: è necessario ... Leggi su ilfattoquotidiano

