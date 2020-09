Vernole: dipendente positivo a test corona virus, chiuso ufficio postale per la sanificazione In serata anche la conferma del sindaco (Di mercoledì 2 settembre 2020) In serata anche la conferma del sindaco Leonardo Leo che ha dato qualche dettaglio in più. Il contagiato da corona virus è residente in provincia di Bari ma al lavoro nell’ufficio postale di Vernole, che ieri mattina è stato chiuso per consentire la sanificazione dell’immobile. Funzionari al lavoro per risalire ai contatti dell’uomo nei giorni precedenti. L’uomo è in isolamento domiciliare fiduciario, non ci sono preoccupazioni particolari. L'articolo Vernole: dipendente positivo a test corona virus, chiuso ufficio ... Leggi su noinotizie

