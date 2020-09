Twitter ha dato un calcio alla democrazia del dialogo in rete (Di mercoledì 2 settembre 2020) Un palloncino che richiama l’hashtag, il simbolo per eccellenza di Twitter (Getty Images)Da poche settimane gli utenti di Twitter (il social network creato da Jack Dorsey nel 2006) hanno a disposizione una nuova funzionalità. Si tratta della possibilità di decidere chi può rispondere ai propri post (tweet). Le opzioni a disposizione sono tre: chiunque (cioè qualsiasi altro utente della piattaforma, come è stato fino a ieri), solo le persone che segui (la tua cerchia) oppure solo le persone che menzioni (di cui ti fidi). Se si sceglie quest’ultima opzione senza però taggare altri utenti, tutti possono leggere il tweet ma nessuno può interagire rispondendo. Attenzione, non è l’ennesima nuova funzionalità, l’ultimo dei cambiamenti a cui ci hanno ormai abituati i social, ... Leggi su wired

acspezia : ???? @LuisSuarez9 se non dovesse andare bene con la @juventusfc ti aspettiamo a Spezia ???? Il Mister ha dato l’ok ????… - GruppoCDP : CDP ha dato il via libera alla firma della lettera di intenti con #TIM Spa finalizzata a dar vita alla società dell… - Vivo_Azzurro : #Nazionale???? ??? #Chiellini: 'Tornare a Coverciano mi ha dato energia. La forza di questo gruppo è il poter cambiare… - albertoturrini : RT @PediatriaOggi: Quando il fotografo si è avvicinato lei gli ha dato un pezzo di pane, pensava che avesse fame.. Nulla è più bello del do… - _bufale_ : Twitter ha dato un calcio alla democrazia del dialogo in rete -

Ultime Notizie dalla rete : Twitter dato Coronavirus, Twitter ha rimosso un post di Trump ritenuto fuorviante Sky Tg24 Twitter, pin ai tweet per spiegare le tendenze

Twitter sta cercando di rendere i suoi argomenti in tendenza più facili da capire. Motivo per cui l’azienda aggiungerà presto pin ai tweet e descrizioni ad alcune delle sue tendenze, nel tentativo di ...

Coronavirus, Twitter ha rimosso un post di Trump ritenuto fuorviante

Il post, retwittato dal tycoon e dunque non originariamente scritto da lui, mirava a ridurre il bilancio delle vittime di coronavirus negli Stati Uniti d’America Un post, risalente a circa una settima ...

Twitter sta cercando di rendere i suoi argomenti in tendenza più facili da capire. Motivo per cui l’azienda aggiungerà presto pin ai tweet e descrizioni ad alcune delle sue tendenze, nel tentativo di ...Il post, retwittato dal tycoon e dunque non originariamente scritto da lui, mirava a ridurre il bilancio delle vittime di coronavirus negli Stati Uniti d’America Un post, risalente a circa una settima ...