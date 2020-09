Twitch licenzia un suo dipendente accusato di abusi sessuali (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nel mese di giugno di quest'anno, Hassan Bokhari, account director delle partnership strategiche di Twitch, è stato accusato di abusi sessuali e aggressione da una streamer di Twitch di nome Vio. Ora, dopo un'indagine iniziata mesi fa, Twitch ha bannato e licenziato Bokhari dalla piattaforma, rimuovendo tutti suoi video e togliendo il banner "staff" dal suo account.Un rappresentante di Twitch ha annunciato che la società aveva iniziato una serie di indagini avviate da un'azienda esterna. "Prendiamo queste accuse in modo serio e abbiamo incaricato una società di terze parti per condurre un'indagine approfondita e imparziale sulle accuse", ha detto il portavoce. "Sebbene sia nostra politica mantenere riservate le informazioni ... Leggi su eurogamer

