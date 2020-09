Transplant conquista tutti tra salvataggi estremi e pregiudizi (Di mercoledì 2 settembre 2020) La premiére di Transplant è andata in onda qualche ora fa negli Usa e gli americani sono già pronti a giurare che questo sarà l’ennesimo medical drama di cui sentiremo parlare a lungo. Il potenziale in sé non sta solo nella famosa filiera di trapianti al centro della serie ma, soprattutto, nei personaggi e nella storia da rappresentare scelta per questa nuova serie creata da Joseph Kay e incentrata su Bashir “Bash” Hamed interpretato da Hamza Haq. Proprio il primo episodio di Transplant ha subito buttato nella mischia il dottore siriano arrivato in Canada come rifugiato durante la guerra civile siriana e pronto a prendere in mano le redini della sua vita iniziando proprio dalla sua carriera di medico ma senza successo. Al clima da medical drama tanto amato dagli spettatori e dagli appassionati di ... Leggi su optimagazine

